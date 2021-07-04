7月5日中央疫情指揮中心將再次撥配美國捐贈莫德納疫苗，嘉義市衛生局表示，其中6200劑將提供70歲以上的市民疫苗接種，並於7月7日（星期三）、8日（星期四）2天開放網路預約，同時保留1成名額提供給無法上網或無法請人代勞上網的長者利用電話預約。7月9日（星期五）、10日（星期六）開設北興國中活動中心、港坪體育館共2處大型接種站，方便民眾接種。

嘉義市政府衛生局表示，中央疫情指揮中心規畫5日將配送美國捐贈的莫德納疫苗第一階段第二批、第二階段到各縣市政府，嘉義市獲配1萬80劑（分別為第一階段第二批4900劑、第二階段5180劑），同時根據中央疫情指揮中心規定，優先提供給第八類65歲以上長者、第五類居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象、及上個月已接種第一劑莫德納疫苗者（請回原施打醫院預約）等。

為照顧市民，嘉義市長黃敏惠宣布，6200劑疫苗優先提供70歲以上市民接種。市府指出，嘉義市65歲以上長者約4萬6000人，惟中央僅撥配2至3成的疫苗，考量疫苗數量有限，故採用分齡分批接種策略執行，先提供70歲以上嘉義市民（民國40年12月31日（含）前出生）預約接種。

市府說明，網路預約便利快速，同時預約完成後，網路頁面隨即可以確認預約成功。但為服務廣大市民，本次將特別保留1成名額（620位），給無法上網、也沒有辦法請人幫忙上網預約的長者，以電話方式預約。市府呼籲，請市民朋友多多利用網路預約，發揮愛心將電話預約的名額留給真正需要、無法上網的長者。