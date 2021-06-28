中央流行疫情指揮中心日前宣布，從6月27日起，自費PCR檢測，部立醫院從5000降價為3500元，急件由7000元降為4500元，退輔會體系醫院，包括榮總醫院、三軍總醫院，則從6月28日起降價。對此，藍委李德維表示，降價是正確的決定，但幅度和時間為德不卒，就算降價，還是會對弱勢族群造成經濟壓力困難，李呼籲政府，請中央再考量降價的幅度。

對於指揮中心調降PCR檢測費用，李德維今（28日）在臉書發文表示，降價是正確的決定，但是幅度與時間都為德不卒。過去，指揮中心「以價制量」，「惜篩如金」，如今，不但政策改弦更張要大規模篩檢，也開放了更多民間檢驗機構加入，降價幅度似乎可以更大。

李德維稱，自己曾讀到某媒體的一則報導，內容稱有位民眾的父親近日因吸入性肺炎住院，要和母親輪流到院照顧父親，母親是第一位陪病家屬，可以做公費PCR篩檢，但該民眾就必須自費PCR篩檢，醫護人員說，陪病者每週都需要做PCR檢測，就算降價，每周還是須自費3500元，若父親住院一個月，光是自費PCR篩檢就要1.4萬元；這些都是尋常百姓，尤其是弱勢，無法請看護的家庭會遭遇的困難，能不能再降？他籲，請中央考量。

在本月17日朝野協商時，李德維直言，自己早就當面向衛福部長陳時中提出降價訴求，但也已經記不得這是第幾次，民進黨政府完全無視在野黨的提案，執政黨實在沒有必要為了打壓封殺在野黨，卻犧牲或拖延民眾權益。總之，李強調，「我們該講就一定講，該爭取就一定爭取，繼續努力」！