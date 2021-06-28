疫情延燒，監委擬約詢中央流行疫情指揮官陳時中。行政院長蘇貞昌抱不平地說：監委約詢陳時中「相當不厚道也不公平」。

魔鬼總在細節末微處。且看蘇貞昌怎麼說的。他說：「台灣去年防疫工作是世界最好，經濟發展第一，股票也上萬點，當世界為疫情所苦，台灣人民卻過著正常生活；現在因為變種病毒肆虐，防疫有新衝擊，防疫團隊已夜以繼日努力，不要這時候反過來苛責陳時中與防疫團隊。」

瞧見了嗎？蘇貞昌跳過了3+11、跳過了諾富特、跳過了唬爛採購3000萬劑疫苗、跳過了美日捐的疫苗多過採購疫苗的乞丐行徑，偷偷摸摸地將這波疫情大爆發歸咎於「變種病毒肆虐」。事實上，陳時中乖巧回應范雲3+11的關說時，病毒尚未變種；諾富特違規時，病毒也還沒有變種；去年12月中旬陳時中大肆吹噓採購3000萬劑疫苗時，世界上壓根兒沒聽說病毒變種了呢！

民進黨特別擅長烏賊戰術，凡遇有批評指責，立即使出偷天換日、張冠李戴、移花接木的奧步，無賴耍到最後，大家都忘記了罪魁禍首其實就是民進黨，就是主政者。

台灣疫情轉炙，關鍵就是民進黨尸位素餐、貪婪攫利，與病毒變種何干？競爭力高踞全球前十的台灣，買不到疫苗，卻歸咎於病毒變種？蘇、陳吹噓的超前部署，抵不過病毒變種的速度，監委還需約詢？這讓人不禁想起，衛武營那表演團體的下流省罵！

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