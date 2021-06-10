台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛（5009）5月自結合併營收為6.8億元，月增12.2%，較去年同期增加3.18%；公司表示，接單重量創五年來新高，且航太景氣逐漸復甦，對後市展望趨於樂觀。

榮剛表示，隨著歐美逐步解封，不論在基礎建設或民生工業用的工具鋼，都出現客戶急於拉貨補庫存的現象，此波全球對特鋼的實際需求也促使原物料價格上漲並帶動工具鋼價格調漲。榮剛5月營收持續向上，而且接單金額及接單量屢屢締造新猷，接單重量突破5年來新高，預估未來的營收表現會更加亮眼。榮剛1-5月自結合併營收30.52億元，較去年同期減少14.48%。

榮剛指出，目前觀察到航太客戶有陸續開始去化庫存、提出補貨的需求，以5月接單來說，航太訂單回升到疫情前的50%，呼應了波音今年1-5月累計訂單總增加380架，以及空巴執行長公開表示商務航旅將恢復到疫情前水準的看法，是非常正面的訊息。隨著歐美地區新冠疫苗施打逐漸普及並逐步解封，民眾將回歸以往的生活常態，預料可望帶動航空業需求及早復甦，後續市情值得期待。

(時報資訊)