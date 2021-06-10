東元電機（1504）10日公告5月份的營收報告，5月營收44.4億元，較去年同期增加28.91%，承接四月份的成長力道，再創下好成續。今年累計營收金額達205.33億元，較去年同期累計營收增加18.23%，今年以來東元營收持續表現佳績，第二季度仍維持暢旺。

東元電機自今年2月以來，合併營收的年成長率都有兩位數成長，而5月營收也較4月營收成長6%，5月合併營收更是創下2014年以來的同期新高，在傳統淡季期間表現突出。

東元表示，相較於今年前四月，北美市場復甦力道已開始顯現，年成長率由負轉正；大陸市場維持強勢，其他包括歐洲市場等的成長動能熱絡，能為第二季的表現增溫。各產品別不論在馬達、自動化解決方案、家電、和工程營收上，也都有亮眼的成長。而受到原物料價格不斷飆升的影響，東元已經完成馬達全面調漲售價，效益將自下半年起逐月實現。

另外，在政府中小學「班班有冷氣」政策方面，東元於22縣市中有20縣市得標，取得訂單數量已超過4萬台，為台灣品牌第一，對今年家電營收及公司獲利挹注顯著。

(工商 )