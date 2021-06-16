中央銀行標售800億元2年期定存單，得標加權平均利率0.226％、為8個月來新高，較5月標售時的0.21％，上揚1.6個基本點（1個基本點是0.01個百分點）。

根據央行公布的2年期定存標售結果，吸引1,488.5億元資金搶標，投標倍數1.86倍，結果得標加權平均利率續上揚至0.226％，符合市場預估的0.22～0.23％區間，得標比率53.75％。銀行資金調度主管表示，本土疫情仍在燒，儘管目前資金仍顯充裕，但目前疫情仍在三級，何時降回二級難以預知，資金投標續偏保守。

銀行資金調度主管認為，美國聯準會（Fed）利率決策會議將登場，央行17日也將舉行第二季理事會，市場靜待貨幣政策結論提供指引，但基本上閒置資金氾濫不變，2年期定存單還是僧多粥少，儘管搶標態度相對較不熱烈，得標利率也僅小幅上揚。

央行是在2013年8月開始標售2年期定存單，提供銀行閒置資金去化工具，2014年8月由100億元增至200億元，2015年8月調高至300億元，2017年8月再加為400億元至2020年底。2021年2月及4月二度上調，分別增加至600億元及800億元。