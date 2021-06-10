世紀鋼(9958)離岸風電產品出貨效應發揮，受惠供貨給哥本哈根基礎建設基金(CIP)的套筒式基樁(JACKET)及水下基樁(Pin Pile，PP)逐步出貨，5月營收達10.45億元新高，年增率179.93%，前5月營收33.19億元，年增73.1%，維持成長動能。

世紀鋼自今年4月起開始穩定生產哥本哈根基礎建設基金(CIP)的套筒式基樁(JACKET)，5月底也開始製造水下基樁(Pin Pile，PP)，增加業績動能，5月營收首度突破10億元，比4月的營收6.09億元大增71.5%，比去年同期大增近1.8倍，並創單月新高，可望帶動第二季營收比第一季成長，獲利同步加溫。

展望第二季，隨著世紀鋼供貨給哥本哈根基礎建設基金(CIP)的套筒式基樁(JACKET)各項構件及水下基樁(Pin Pile，PP)逐步出貨，加上產品價格因應上游鋼材原料價格逐月攀升而調整，有利6月營收持穩於高檔。

今年全年來看，世紀鋼預計今年10月底前順利出貨10支JACKET、11月底前完成69支PP，再加上隨上游鋼材原料價格攀升，公司保持一定轉嫁空間，法人推估，世紀鋼第二季營收向上，下半年加速趕工，全年營收上看95億元，年增逾四成，並改寫歷史新高。

離岸風電區塊開發草案日前出爐，世紀鋼先前於法說會指出，受惠國產化政策延續，帶動本土需求強勁，未來10年至15年，世紀鋼訂單會維持一定需求。傳統鋼構業務力面，由於今年案量需求遠高於預期，已超出國內鋼廠產能，估計無法消化市場需求，明年能維持較佳利潤，今年風電及傳統鋼結構營收比重預料為8比2。

回顧第一季，世紀鋼主要生產沃旭以及替A公司代工的PP，與部分CIP的JACKET構件訂單，第一季已全數完成沃旭以及A公司訂單，第一季營收16.64億元，季減11.68%、年增40.66%；因風電相關產品毛利率佳，整體毛利率29.2%，歸屬於母公司業主淨利2.43億元，每股淨利1.06元。

(時報資訊)