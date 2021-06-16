深交所首批4檔公開募集基礎設施證券投資基金（以下簡稱基礎設施公募REITs）15日公布上市交易公告書，相關公募REITs產品將於6月21日正式上市，這代表大陸公募REITs試點工作即將正式落地。

中國證券網報導，深交所首批4檔基礎設施公募REITs分別為首鋼綠能、蛇口產園、廣州廣河和鹽港REITs，底層基礎設施項目位於京津冀和粵港澳兩大一體化發展重點區域，涵蓋垃圾處理及生物質發電、產業園區、收費公路和倉儲物流等四大主流基礎設施領域。

4檔產品已於6月7日正式設立，發行價格位於每份人民幣（下同）2.30元至13.38元之間，募集總規模達143.71億元。從發行情況來看，4檔產品投資者認購踴躍，受到市場關注和認可。

深交所基礎設施公募REITs基金代碼區間為180101至180999，按照不同基礎設施項目類型細分代碼段，便於投資者區分和查詢。由於風險收益特徵不同於股票、債券、基金等金融產品，基礎設施公募REITs設置上市首日30％和非上市首日10％的漲跌幅比例限制，每檔產品選定不少於1家流動性服務商提供雙邊報價等服務，以完善二級市場流動性機制。