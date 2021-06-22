中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，七月一日開始，開放一到九類別，其中第七類新增媒體、郵務人員等。

七月一日開始，檢驗封間時序，開始配送疫苗，新的到貨疫苗，可以在七月一日分配，接種對象，第一類的醫事人員、第二類中央地方、第三類，已經開放很久了，相對施打比例必較高，第四類不多，特殊情況出國者，第五類對象住宿行長照機構與照顧者，其他機構等。不過目前科學證據仍不建議混打。

陳時中也指出，其中第七類新增考試大學考試工作人員、幼兒園國小安親班人員、各類批發市場第一線人員、國家必要設施包含高鐵台鐵通訊等基礎設施人員、媒體第一線採訪工作人員，第一線郵務人員。

指揮中心宣布7月1日起擴大接種疫苗。（圖／指揮中心提供）

自7月1日起國內COVID-19疫苗

接種對象(不限廠牌)擴增如下

1.第一類醫事人員(包含醫事登人員及醫事機構非醫事人員)

2.第二類中央及地方政府防疫人員

3.第三類高接觸風險第一線工作人員

4.第四類因特殊情形必要出國者(因公出國者、外交駐臺員眷、

代表國家出國之運動員或選手)

5.第五類對象，包住宿型長照機構住民及其照護者」、「居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象」、「其他機構(含矯正機關工作人員)」及洗腎患者

6.第六類對象，包75歲以上長者及孕婦

7.第七類維持國家安全及社會機能正常運作者

8.第八類65-74歲長者

9.已完成第一劑疫苗者，可依建議接種第二劑之時間，以同廠牌完成接種。

指揮中心也公布第一批莫德納疫苗110萬劑分配原則：

1.各縣市第五類「居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象」與「其他機構(含矯正機關工作人員)」尚未接種人數

2.各縣市莫德納疫苗第一劑已分配數

3.各縣市65-74歲長者30%人口數

指揮中心今天公布第七類接種對象，新增第一線媒體；北北基桃計程車司機、外送員國道客運司機、貨運司機；北北基桃的傳統市場合法攤商與賣場含收銀人員。以及雙北保母，均以專案方式處理。

指揮官陳時中表示，七大類，是專案造冊的人才可以打，不是說符合職業就可以去打，會有造冊，聯繫外展，或是直接把醫院配到相關醫院，後續會跟業別者溝通。

陳時中也強調，七大類的專案人員，疫苗劑量由中央控管依據造冊人數後分配，考量各縣市政府很在意，不會和分配給地方的110萬劑重疊。

至於高中職以下教師、工作人員與補教老師，考量這些人因為接觸的對象群，目前都還不能打疫苗，接觸者這些會碰到的人，把自己保護起來，才不會把病毒帶到小朋友身上，因此將會列入下一波接種對象，陳時中強調，一定會在開學前讓他們有保護力