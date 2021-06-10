聯發科（2454）公告5月合併營收達413.26億元，再度改寫單月歷史新高，相較2020年同期大幅成長89.8％，雖然6月營運有京元電員工染疫影響，不過在聯發科對外發出聲明指出第二季財測不受影響後，法人預期，聯發科6月營收將可望再度突破400億元關卡，維持高檔水準。

聯發科10日公告5月合併營收達413.26億元、月成長13.0％，創單月歷史新高，相較2020年同期大幅成長89.8％。累計2021年前五月合併營收達1,859.30億元、年增80.2％，改寫歷史同期新高。

聯發科主要委託IC測試的京元電日前爆出染疫風暴，使其短暫停工48小時，不過法人指出，聯發科目前已經協調其他測試產能，確保供貨影響程度降到最低，因此看好6月合併營收將可望持續達到400億元關卡之上。

聯發科10日股價表現強勁，盤中一度站回千元關卡，終場上漲3.21％至998元，回到一個月以來高點，三大法人一共買超2,871張，連續兩個交易日買超。

(工商 )