新冠疫情重創美國零售業，最嚴峻時期不少房東放棄固定店租，改按商家每月營收狀況收取租金，協助零售商度過難關。儘管美國經濟解封逐漸復甦，但原本是暫時性的彈性收租方式，似乎有發展成常態的趨勢。

美國購物商場所有人紛紛與商家簽下新的租約，暫時依照店面收入多寡，收取一定比例租金。此按營收收租的做法，對有意承租的新進零售商特別具吸引力，彈性收租讓甫開業的他們，不至於承擔鉅額損失。

大部分房東偏愛每月收取固定租金，但從租約改成彈性收租愈來愈普遍來看，零售租賃已形成租客市場。

傳統零售業苦於電商的強勢競爭，疫情爆發後的封城措施讓他們再添打擊。商家撐不下去退租關店，身為房東的商場所有人面對愈來愈多的空置店面，不得不提供優渥的租賃條件來填補空店面。

按營收狀況收取一定比例店租，原本被視為因應疫情的暫時性做法，但現在這類租約不僅時間拉長，甚至有永久定型的態勢。以餐飲業為例，儘管餐廳漸漸恢復全面服務，企業員工不少仍維持居家辦公，加上美食外送服務持續火紅，餐飲業者依然背負開店壓力。

不過固定租金合約並未完全消失，大多數例子顯示，彈性收租只限租約的第一年或頭幾年，之後又恢復到固定租金模式。

此外照收入決定租金多少會引發糾紛，承租的店家一般都不願將營收資料與房東分享，除非他們因收入下滑要求減租。房東也會想辦法奪回租金主導權，例如將收取店租的最低營收門檻往下調。

不動產顧問公司Rielly Retail Solutions主管萊里（Michael Rielly）表示：「房客愛依營收收租的模式，房東可是很反感。」

對獲利能力強的大型零售商來說，讓房東按店面收入收租的模式反倒對他們不利，會影響利潤。有房東透露，科技巨頭蘋果和折扣零售商T.J. Maxx，多是朝固定租金的方向談租約。