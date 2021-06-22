二極體廠—強茂(2481)自結5月稅後盈餘為1.89億元，單月每股盈餘為0.57元，由於終端客戶需求強勁，目前訂單能見度已達年底，且公司持續調漲產品價格，強茂預估，第2季業績可望比第1季好，下半年業績亦將優於上半年。

強茂近幾年積極調整產品組合，鎖定應用日益廣泛的MOSFET開發新產品，受惠於伺服器、NB、血氧機、非安全性的車用周邊產品如：影音娛樂及車燈、工控MOSFET等功率元件應用增加，加上經濟規模及自動化效益顯現，帶動強茂業績展現強勁成長力道。

強茂因近期股價漲多，應主管機關要求公告獲利自結數，強茂自結5月合併營收為12.18億元，年成長42%，稅前盈餘為2.58億元，年成長91%，稅後盈餘為1.89億元，年成長87%，單月每股盈餘為0.57元，累計前5月合併營收為54.93億元，年成長41.94%。

強茂表示，目前訂單能見度已達年底，且公司持續調漲產品價格，第2季業績可望比第1季好，下半年業績將延續成長趨勢，有機會比上半年好。