工業電腦廠安勤(3479)決議擬配息2.6元，今（28）日以50.9元參考價除息交易。安勤股價4月中觸及66.2元的近9月高點後，1個月急跌31％下探45.5元的近2年低點，隨後緩步回升，今日持平開出後走揚1.57％至51.7元，填息率達約30.77％，於填息路上穩步前行。

安勤因訂單出貨仍受疫情影響、且去年比較基期較高，2021年前5月自結合併營收18.3億元、年減16.44％，為近6年同期低點。首季歸屬母公司稅後淨利0.19億元，季減61.11％、年減80.25％，創近9年半低點，每股盈餘（EPS）0.27元。

不過，安勤5月自結合併營收3.91億元，月增4.95％、年增14.34％，睽違15個月再繳「雙升」表現，累計營收衰退亦逐步收斂。展望後市，公司預期博弈及零售業務將小幅回溫，美國投票機及驗票機訂單持續出貨，營收可望恢復成長，惟須留意缺料干擾。

安勤今年適逢成立20周年，公司訂定5年發展計畫，目標營收至2025年達百億元規模。董事長劉琍綺表示，除了本業持續成長，亦看好高毛利的醫療相關業務成為重要成長引擎，目標至2025年對營收貢獻達45～50％。

展望今年，安勤除持續投入原生事業外，並持續調整集團資源，快速強化新創事業、增加應用動能，有效整合運用以期發揮最大綜效為主要目標，開拓多元客戶、完善全球Logistic服務網，以更具彈性的經營模式面對挑戰，並持續提升獲利能力。

安勤指出，去年疫情蔓延導致全球產業面臨轉型升級，大數據處理需求在AI、5G趨勢下湧現，高速運算解決方案（HPC）成為新世代發展重點需求項目。安勤對此擬定三大發展策略因應新局面，階段性發展打造未來成長藍圖。

安勤表示，除因應後疫情時代的技術發展與市場布局，並將投資高效能運算解決方案，發展人工智慧（AI）與機器視覺（Machine Vision）整合。同時，將加強生態系合作，主打智慧醫療與智慧製造2大領域，發展軟硬體整合解決方案，形成「智慧製造＋服務」模式。