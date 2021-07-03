沙洲填築以延續潟湖壽命及加強沙洲抵禦波浪的效能。(台南市水利局提供／曹婷婷台南傳真)

七股潟湖淤積疏濬工程。(台南市水利局提供／曹婷婷台南傳真)

七股潟湖近年因波浪及潮汐等自然營力影響，逐漸淤積變淺陸化，台南市政府水利局於2019年底核撥2300萬元辦理七股潟湖疏濬工程，防止潟湖陸化，工程歷經規畫設計、用地協調及發包施工，去年5月開工，今年6月已完工，總疏濬土方逾20萬立方公尺，大幅提升潟湖蓄洪容量及通洪排水功能。

水利局指出，七股潟湖主要匯流大寮、六成及劉厝等3條排水，自縣市合併後，市府已疏濬逾100萬立方公尺，主要工法係利用抽砂船抽取淤砂，並就近填築於鄰近沙洲高程較不足處，除延續潟湖壽命外，也一併加強沙洲抵禦波浪的效能。

此次疏濬工程主要地點包含潟湖外海淤積嚴重之潮口處及六孔碼頭外側航道淤積嚴重處，總疏濬長度1220公尺、土方20萬立方公尺，縣市合併後，迄今累計疏濬量達120萬立方公尺，期望藉此增加潟湖潮口處之通水斷面，讓內水能快速排放至外海，減少內水壅高機率，並一併維持養殖漁民船隻通行，保障民眾生命財產安全。

七股潟湖位於台南市七股區西側，因曾文溪4次改道，造成今日潟湖景觀，也是台灣第一大潟湖，當地人稱「內海仔」，具有觀光、養殖效益外，還兼具滯洪防災功能，且在颱風豪雨期間可防止暴潮向內陸湧進，可說是天然大型滯洪池，更吸引國際級保育類嬌客黑面琵鷺每年來此過冬，定期疏濬可確保七股潟湖永續經營、年輕化。