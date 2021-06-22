因應中美貿易衝突、新冠疫情衝擊，誠泰科 (4767)產品組合、利基新品開拓奏效，近五季營運逐步攀揚，毛利率維持24~29％高檔水準，烘托獲利更上層樓；去年EPS逆勢攀揚達2.31元。今年伴隨食品、家電等應用商機持續推展，加上防水膜台灣市佔和海外市場擴展發酵，法人推估營運年成長逾二成水準。

誠泰科指出，亞洲防水膜為全球最大市場且快速增長；市場推估，亞洲防水膜市場規模2018~2025複合成長率約10.1％。誠泰科目前除已站穩台灣公共建設等防水膜市佔約25％，更將透過日本策略結盟伙伴，前進日本市場，強化長期營運利基。

誠泰科生產基地包括高雄高科廠及廣東中山廠，熱熔膠營收佔比95％、防水膜約5％。其中，熱熔膠應用客戶以食品包裝業58％最高；鞋業、製本業各約13％及11％；家電業2％。

誠泰科表示，兩岸食安、宅經濟持續升溫，除擴大耕耘家電領域，更佈局食品包裝升級服務，加上防水膜台灣市佔和海外市場擴展，帶動近五季營收從2.44億元逐季攀高至2.97億元，成長幅度達22％。

影響所及，即使近期遭逢原物料強勢攀揚與匯率干擾，誠泰科在穩健採購原則，搭配產品組合、客戶適時同意反應成本調漲近五季毛利率也力守24~29％穩健水準，支撐營收、獲利齊步逆勢推進。

展望後市，誠泰科認為，宅經濟推動即食與冷凍食品市場，增添熱熔膠新成長動能；而空氣質量標準及工安風險管控要求提升，加上中國現代化農牧養殖企業之政策推動，有助無鹵阻燃(UL94-V0)空濾用熱熔膠需求放大，也是新部署焦點。