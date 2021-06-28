彰銀(2801)統籌主辦大連金屬暨伸鉅大金屬公司5年期18.5億元聯合授信案，已順利募集完成，於今（28）日簽訂聯貸合約。此案因金融機構參貸踴躍，最終獲銀行團超額認購達130％，最終以18.5億元結案，顯見金融同業對公司經營團隊的支持及肯定。

大連金屬及伸鉅大金屬此次聯貸案資金用途，為償還既有金融機構借款及充實購料、中期營運周轉金，由彰銀擔任統籌主辦銀行及額度管理銀行，包括土銀、合庫、兆豐銀及華銀等5家金融同業參與聯貸。

大連金屬及伸鉅大金屬均隸屬彰源集團旗下，專精於不銹鋼鋼管、鋼板市場，提供完整產品線，滿足客戶多樣化一次購足需求，並致力產品研發及品質提升。彰源集團則為國內市占率前二大鋼捲製品業，市場地位佳。

彰源集團透過採購整合及長年深耕國際市場，發揮龐大的通路優勢，持續布局未來營運成長動能。展望後市，隨著國際疫情趨緩工業需求回溫，預期產品量價可望進一步提升，帶動公司營運獲利再創佳績。