為協助廠商掌握新南向市場經濟復甦商機，由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會舉辦「2021年東協暨紐澳商機日」邀請114家臺灣廠商與來自澳洲、印尼、柬埔寨、泰國和馬來西亞等9國共48位買主進行134場次線上洽談，出席率近98%，預期創造2500萬美元商機。

貿協指出，此次邀請澳洲最大的汽車零配件企業Auto Parts Group Pty Ltd、在ICT產業澳洲Pioneer Computer Pty Limited、越南ICT技術服務公司Nhat Le、馬來西亞頂級甜點連鎖店Asia Snowflake Group Sdn Bhd集團、印尼金屬材料供應企業Facade International Roof Metal及新加坡五金配件Fasten Enterprises Pte Ltd.等公司買主，原先預定場次更是供不應求。

儘管新一波疫情來襲，東協、澳洲等國亦陸續封城緊急狀態，但各地買主仍有強勁採購需求，特別集中於電動車產業、自行車、智慧居家、環保設備及醫療防疫等相關產品，值得注意的是全球風起雲湧的電動車商機，澳洲買主在電動車及充電設備的需求特別旺盛，澳洲A商期與臺灣供應商合作，主要對臺灣產品品質深具信心。

微星科技此次也與預計採購車輛追蹤定位(car tracker)解決方案的紐西蘭買主進行洽談，微星對後續訂單抱持樂觀態度。

而遠端醫療產品亦相當熱門，印尼買主A商此次洽談臺灣採購智慧醫療產品及遠端醫療系統服務等五家台廠。此外，PVC手套、一站式洗手站以及臉部識別考勤機也是此波疫情影響下新出現的採購商機。

環保設備採購需求包括馬來西亞、越南及新加坡買主，提出廢水處理、廢棄物處理或是廚餘處理機等採購需求，新加坡L商表示為了符合新加坡家庭大小，希望能夠在臺灣尋找到可以將廚餘處理成堆肥的居家廚餘處理機。

全球外送餐飲產業或防疫居家興起的環保餐具再升級商機，泰國積極尋找如甘蔗渣製成的餐盒餐具以及可在高溫下使用的LSR(液態矽膠產品)，立翔矽利光科技表示，由於環保意識的提高和醫療器械的進步，以及3C通信和汽車電子的防水要求，全球 LSR 市場的預期復合年增長率將超過 4.5%。