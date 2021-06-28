在美國聯準會(Fed)發出準備提早退場的訊號後，全球股市的震盪明顯加劇，且其影響甚至還衝擊到了近期美國聯準會隔夜逆回購的規模，並因此推升了公債價格，導致美國十年期公債殖利率回跌到1.5％以下。受此影響，外資上週對亞股的布局再度放緩，除了大陸與印尼之外，外資對其餘的亞洲股市都是賣超，不過即使如此，亞股在上週的表現反卻是漲多跌少。

根據統計，上週外資大量買進大陸A股達到32.46億美元，使得大陸股市今年以來的外資累計淨流入金額正式突破350億美元關卡，來到357.36億美元，但除了大陸以外，外資上週對台、韓股市卻分別賣超7.62億美元與5.82億美元，對印度股市也賣超3.59億美元，顯示美國聯準會轉向鷹派之後，全球股市的波動的確增加。

至於東協股市，外資在上週還是抱持相對謹慎的態度，僅小幅淨流入印尼股市0.92億美元，至於對泰國、馬來西亞、菲律賓與越南，卻分別賣超1.43億美元、1.13億美元、0.5億美元與0.25億美元，可見除了大陸和越南外，其他亞股已連續兩週受到外資調節。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，對於第三季的經濟走向，目前仍維持「高於趨勢的成長」的定調，特別是在美國聯準會轉向鷹派之後，也更加確認了全球經濟成長的格局，但也正因如此，成熟市場通膨升溫的預期也會持續增加，畢竟以目前美國就業人口恢復的速度來看，距離回到疫情前的水準至少還需要15個月的時間，由此可見歐美市場的復甦未來仍將持續，而各國財政政策與新冠疫情的發展，將是衡量後市走向的關鍵。

林雅慧表示，在這種結構下，對亞洲股市的布局仍要展現耐心，今年以來新興亞洲股市的表現雖然落後給歐美市場，但進入第三季以後，亞洲股市的投資價值也會更加明顯，再加上歐美景氣動能的提升也會讓亞洲供應鏈同步受惠，所以在實際需求與銷量增加的情況下，價值面已出現優勢的亞洲股市可望在第三季重拾投資吸引力，特別是大陸股市的投資機會。

摩根中國A股型產品經理張致寧表示，大陸企業首季財報表現亮麗，多數產業獲利表現已回到疫情前水準，其中非必須消費類股的獲利年增率更高達409％，而整體滬深300指數成分股的盈利年增長率也達27％，是2010年以來增速最快的首季表現，投資人可在第三季留意大陸股市的投資機會。