結束了3年在北京清華大學美術學院藝術史論系就讀碩士班並取得碩士學位的時光，原本想一畢業就回到台灣發展的我，在友人的建議下：「都從台灣來到大陸求學了，具備大陸地區求學經驗和就業經驗，未來若是回到台灣或者去海外其他地方發展，會較有優勢。」於是，2014年下半年，開啟了我離開校園後長達2年的北漂生活。

由於自己學的是文科專業，而系裡也有不少學長姐、同學們畢業後從事藝術類雜誌編輯、美術館策展人或博物館館員等文職工作，於是我請一位從事藝術雜誌編輯工作的同班同學協助我留意相關工作機會，因緣際會來到了一家位在北京的文化公司，負責圖書版權的引進。

一開始我對於「引進版權圖書」的工作內容沒有任何概念，但在公司主管的帶領之下，我參加了2014年北京國際圖書博覽會，和同為中國美術史專業的博士師兄兼同事——也就是我的這份工作的間接介紹人，一起在會場搜集藝術類圖書的信息。而身為版權書專職人員的我，在4天的展會期間，天天到場，一方面通過實地參觀一年一度的北京國際圖書博覽會，瞭解大陸乃至全球的圖書市場，同時開發各個圖書版權代理公司，並積極與各版權代理公司人員聯繫。

很順利地，從事版權工作約莫半年後，我逐漸熟悉了版權圖書引進業務，截至2016年6月份我自這份工作離職為止，2年的時間裡，我與大大小小近10個版權代理公司進行了業務上的合作，經手引進了藝術類、社會科學類圖書，合計近百本；所引進之版權書的語種也十分豐富，除了最為常見的英語書之外，還有德語、法語、義大語和日語等書籍的引進。

由於許多方面因素，我決定在2016年6月份結束2年北漂生活並回到台灣。對我而言，家是永遠的避風港，正所謂：「在家靠父母，出外靠朋友。」

我很榮幸自己在北京結識了許多在危急時能夠互相幫忙的朋友們。而在回到台灣就業發展後，我與大陸的連結也並非就此斷線，很幸運地，因為有著2年的版權工作經驗，我如願進入了一家台灣的影視公司，繼續從事熟悉的版權業務工作，每年也固定會到北京、上海、深圳等亞洲大城市參與各大影視展，進行影視版權業務的洽談。因此，我與大陸的緣份，還深著呢。（黃湘凌/清華大學美術學院碩士）

（本文來源：兩岸青年公眾號）