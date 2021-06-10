大陸高階通用型空壓機製造廠力達-KY因應鋼鐵等原物料成本上漲15％，第一季末調漲全系列空壓機售價7％～10％，5月客戶轉趨觀望，近期東南亞疫情再起，也影響外銷速度，5月營收不論以人民幣或新台幣計價都出現月增、年減現象，前五月合併營收則比去年同期成長。

力達5月合併營收人民幣0.84億餘元，比4月增加12.4％，較去年同期減少3.4％，折合新台幣計價3.66億元，月增12.6％，年減0.2％。前五月合併營收人民幣3.64億餘元，年成長27.7％；以新台幣計價近15.89億元，年增30.3％。

力達表示，力達三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機5月營收比重分別是23.7％、57.5％及13.3％，外銷市場受到亞洲多國新冠肺炎疫情重啟，影響單月外銷營收。但在中國大陸內需動能支撐下，仍能維持逐月成長，產品銷售仍以節能螺桿機較熱賣。原物料成本持續大幅增加，公司已進行產品售價調漲，平均調漲幅度約7％～10％。

力達指出，5月中國製造業採購經理人指數(PMI)由4月51.1降至51，製造業擴張力度降低，主要為原材料供應吃緊、貨櫃短缺和運價上漲等問題依舊，企業原材料採購及生產活動進度受影響，惟整體工業製造需求仍維持上升需求。

力達表示，大陸客戶需求仍在，只是漲價初期，觀望而延後下單，第二季末至第三季進入旺季，第二季營運可望優於去年同期，今年接單、出貨及營收可望優於去年，全年營收追求兩位數成長。

(工商 )