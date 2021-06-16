易遊網今年1-6月赴美機票的購票趨勢。（易遊網提供）

近期赴美潮湧現，易遊網統計，自5月中旬開始，赴美機票就有明顯的增長，較1-4月平均銷售成長3倍以上，其中又以舊金山、洛杉磯和紐約為3大熱門航點，6月購票需求持續增加，預估再比5月成長2-3倍，等於是較1-4月暴增6到9倍之多。

針對有赴美需求的民眾，易遊網整理「美國直飛航點懶人包」供大家參考。以直飛航班來看，長榮航空的覆蓋性最大，美國有6個航點在6月都有固定航班，票價方面約落在7萬多，並提供鄰近座位享2-4折的加購優惠。

華航則是一口氣公佈到8月份的航班，直飛航點包含有舊金山與洛杉磯，亦有推出鄰近座位加購優惠，毎段毎座位加購價300元美金。而聯合航空僅有舊金山毎日直飛，票價相對親民，約4萬5左右就買得到，另有加碼6月30日前購買飛美加機票，週週抽升等舒適經濟艙活動。

易遊網提醒民眾，欲安排前往美國，記得需先備妥搭機前3天內的陰性檢測報告，並下載填寫乘客切結書，抵達美國後建議再進行檢測，以及居家隔離7天，並避免在14天內與患有重大疾病的病患接觸尤佳，多一分謹慎，保護自己也保護他人。