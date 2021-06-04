封測廠矽格(6257)受惠投資擴產及併入台灣聯測效益顯現，雖略受分區限電影響，2021年5月合併營收仍持續「雙升」至14.08億元，連2月改寫次高。投顧法人看好矽格6月營收持續走升，第二季營收及獲利有望同步改寫新高。

矽格公布5月自結合併營收14.08億元，較4月13.5億元成長4.31％、較去年同期9.59億元成長達46.71％，連2月改寫歷史次高。累計前5月合併營收62.62億元，較去年同期46.41億元成長達34.94％，續創同期新高。

矽格表示，5月兩次全國分區停電對營收成長略有影響，目前仍看好半導體市況，集團主要客戶手機、網通、電源管理晶片銷售仍持續暢旺，動態記憶體、比特幣及遊戲機晶片亦逐漸增加，使相關晶片測試線稼動率仍維持高檔。

矽格轉投資的台星科(3265)5月自結合併營收2.23億元，雖較4月2.35億元減少5.03％、仍較去年同期1.67億元成長達33.29％。累計前5月合併營收11.35億元，較去年同期9.31億元成長達21.88％，雙創近3年同期高點。

投顧法人表示，矽格稼動率達約80～85％的實務近滿載水位，目前訂單需求續強、能見度達第三季，未見砍單或變動。隨著首季投資擴產及併入台灣聯測效益顯現，5月營收雖因分區停電影響而略低於預期，但預期6月營收仍可望持續走升。

投顧法人看好矽格第二季營收可望雙位數「雙升」突破40億元，毛利率及營益率將較首季提升，帶動稅後淨利同步「雙升」，與營收齊創新高，每股盈餘突破1.3元。公司擬配息2.9元，目前現金殖利率達約5.57％，股價下方風險有限。

投顧法人指出，矽格第二季針對部分客戶調漲部分產品價格，至第三季營收及毛利率將持續走高。近期京元電苗栗竹南廠發生群聚感染，雖未停工，但市場聯想同是國內大客戶的供應商有機會受惠，故維持「買進」評等、目標價65元。

展望今年，矽格董事長黃興陽在致股東報告書中指出，相關機構預期今年半導體估成長7.7～12％，在各家業者紛紛擴廠下，缺貨狀況將獲得紓解，因此矽格以戒慎恐懼、穩定中求發展的策略，以取得公司最大利益。

黃興陽表示，矽格今年致力先儲備充足資金，維持公司安全現金流量，其次致力開拓公司競爭力，強化具規模優勢產線、擴大具差異性產線並審慎擴充，保持設備較高稼動率。在一連串新計畫、新產品、新客戶帶動下，預期今年銷售數量及營收表現仍將審慎樂觀。

(時報資訊)