功率半導體封測廠捷敏-KY(6525)受惠訂單需求暢旺、產線稼動率持穩高檔，2021年5月合併營收續「雙升」至3.84億元，連3月改寫歷史新高，第二季營收締新猷有譜。公司預期今年營運將維持穩健成長，並因應訂單需求持續積極擴產。

捷敏股價4月初觸及90.2元、創近2年9個月高點後拉回，5月中下探67.6元的3月低點後止跌回穩，近日於73～79元間盤整。今（10）日持平開出後在買盤敲進下量增走揚，上漲3.16％至78.4元，早盤維持近3％漲幅，位居封測族群漲勢前段班。

捷敏公布5月自結合併營收3.84億元，較4月3.82億元微增0.4％、較去年同期3.44億元成長達11.5％，連3月改寫歷史新高。累計前5月合併營收18.28億元，較去年同期14.04億元成長達30.16％，續創同期新高。

捷敏總經理湯彥鏘先前指出，今年電腦應用需求仍強、訂單能見度達第三季，5G基地台布建及手機發展尚未完成，未來成長空間可期。家電市況需求較不明確，但功率模組需求確有增加。工業用近年拓展較成功，相關應用逐漸增多，車用部分則持續加速耕耘。

捷敏董事長鄭祝良表示，由於客戶理解產能吃緊程度，主動取消過往年度降價要求，有助整體營運。湯彥鏘指出，捷敏上海廠目前產能已滿，興建中的合肥三廠預計第四季完工，預計明年首季起可望產生貢獻，今年資本支出估達4千萬美元，較前年跳增4倍。

鄭祝良預期，今年整體市場仍會有所成長。惟整體貿易環境變化迅速、諸多不確定因素仍在，仍須依最新市場變化、客戶概況及整體產業發展趨勢，持續密切觀察接單狀況。公司將加強模組與車用產品開發與生產，並持續開發高附加價值產品。

(時報資訊)