電商陸續公布5月營收，由於防疫第三級警戒，使得線上採購需求大增，電商業者營收走高。其中，網家(8044)5月營收40.35億元，重回40億元，月增18.3％，年增13.1％，為今年最高，累計前5月營收為189.36億元，年成長8.9％；創業家(8477)5月營收3.96億元，月增50.7％，年增5.7％；前5月營收15.8億元，年減23.0％。而因疫情影響，採購需求驟增致出貨遞延，部分營收將延至6月認列，電商6月營收表現可期。

網家指出，全國疫情警戒升級，為降低群聚風險，零接觸商機增溫，旗下PChome 24h購物相關防疫物資的市場需求高漲，尤以因應居家辦公、遠距教學模式興起，拉抬筆電相關商品銷售量較上月成長、大增逾3倍，其次為防疫用品如口罩、衛生紙、清潔消毒及防護配件等買氣成長，整體日用品銷量較上月提升2.5倍，而泡麵、罐頭、即食料理等為民生必需品、需求熱度高。此外，居家重訓用品銷量更較上月大幅增加超過8倍、電玩遊戲銷量亦翻倍成長，成為防疫期間不可或缺之居家休閒商品，亦獲得消費者高度關注。

不過，5月第三級警戒出現如同雙11的線上採購熱潮，但網家物流出現嚴重出貨延遲狀況，而且正式出貨時間相當長，導致空有訂單卻無法消化，許多消費者取消訂單，打趴了原本辛苦建立的24小時到貨服務，雖然5月營收仍創同期新高，實際表現並沒有很理想。針對近期大量訂單湧入，網家表示，已持續滾動調整及優化出貨效率。

(時報資訊)