國發基金天使基金今年從20億元擴大到50億元，創投公會16日表示，50億資金正式到位，近期政府對新創積極研擬紓困「補助」及「貸款」方案。創投公會呼籲創投業者積極協助新創，協助更多新創業者來公會申請國發基金天使投資方案。

創投公會理事長邱德成表示，疫情期間不少創投業者可能放緩對新創業者的投資腳步，但創投事業的最大價值，就是透過不同程度的參與，包括人事、財務、產品、商業模式及行銷等面向，提升新創事業的競爭力。

除了呼籲創投業者積極協助新創事業，邱德成也鼓勵新創業者在疫情期間能花時間在『創新研發』及『數位轉型』上，不要受制於無法開拓市場而停止成長。他個人旗下的益鼎創投已經帶頭投資『貝殼放大』及『祝三實業』，也正與5～6家新創公司積極洽談投資條件。

創投公會從107年4月起執行「行政院國發基金創業天使投資方案」，至今已超過140家新創業者申請成功，國發基金核定投資金額約20.82億元，搭配民間投資人約37.41億元，總計已達58.12億元。由於推動成效良好，近期公會繼續執行新一階段為期三年、總計達50億的「創業天使投資方案」。