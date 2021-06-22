沛星科技（Appier）繼3月底在日本掛牌後，近期持續擴展營運觸角，22日宣布收購台灣新創公司BotBonnie，並推出BotBonnie全渠道對話行銷平台。沛星表示，目前Appier在亞太地區的營運據點皆可採用BotBonnie服務，並且能支援英語、日語和繁體中文三種語系。

對話式商務已在全球盛行，Gartner預測，到2023年將有40％的企業會將對話式AI技術內建至應用程式中，預計2025年全球在對話式商務渠道的總支出將從2021年的410億美元成長為2900億美元，代表未來成長空間仍相當大。

Gartner指出，顧客忠誠度往往會在企業幫助顧客解決其問題時產生；但與此同時，基於顧客服務衍生互動所導致的忠誠度降低竟然是忠誠度上升幅度的四倍。Gartner表示，聊天機器人是企業強化數位部署的策略之一，讓客戶能透過自助式服務（Self-served service）解決他們的問題，以釋放顧客服務同仁的時間來為顧客解決更急迫的問題。

沛星表示，BotBonnie專精於快消(FMCG)、連鎖商店、金融、教育、汽車和電商領域，雙方的整合也將加速Appier的客戶拓展，透過BotBonnie，客戶將能受益於AI即時訊息平台及其分析方面的整合優勢，從線下到線上無縫貫串整個顧客旅程。對話式數據分析累積的豐富數據也將有助於強化AI模型的學習能力，對顧客行為實現更可靠的預測，讓個人化服務更上一層樓。

游直翰表示，持續一年半的疫情改變了亞洲的商業市場，也帶動零售、電商品牌加速邁入對話是商務領域，而AI聊天機器人讓顧客能利用即時訊息產生更自然的互動，將BotBonnie納入沛星的AI產品陣容後，將可讓Appier服務延伸到即時訊息溝通，客戶也得以運用Appier的一站式平台處理顧客旅程中的各種挑戰。