記憶體品牌廠創見(2451)受惠產品量價齊揚，5月營收仍在12.5億元之上水準，為12.77億元，因去年同期受疫情影響基期低，單月營收年增53.55%，第二季營收持穩向上，加上產品漲價效應，營運可望比第一季持續成長。

第一季DRAM價格正式起漲，第二季DRAM價格續漲且NAND Flash價格也止跌回升，創見連2月營收在12.5億元之上高檔，前5月營收60.65億元，比去年同期成長25.25%。

回顧上季，創見第一季隨著記憶體產業續旺，合併營收35億元，季增17.6%；稅後淨利5.59億元，季成長111%；每股盈餘為1.3元，創11季新高。

創見資訊2021年第一季合併營收近35億元，季增17.6%，年增8.6%；營業利益5.18億元，季成長101%，年增24.2%；稅後淨利5.59億元，季成長111%，年增率為20.5%；每股盈餘1.30元。今年第一季平均毛利率達24.4%，為過去4季高點，EPS更為過去11季新高。

展望後市，公司預估今年下半年產業環境需求仍將大於供給，面對原物料及零組件缺貨的情況，創見將繼續強化供應鏈管理和即時生產策略，期能在瞬息萬變的總體環境中再創佳績。

(時報資訊)