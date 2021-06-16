台股站上17300點之後，市場轉趨謹慎，資金獨壓航運，今早貨櫃三雄股價再創新高但居高思危，漲勢縮水，促使傳產族群光環盡失，前期有傳產F4美名的玻陶股受到賣壓湧出影響，類股指數下跌逾2%，居跌幅榜第二。台玻(1802)、冠軍(1806) 首當其衝，皆大跌逾3%。和成(1810)、凱撒衛(1817)受到波及，同步打壓於盤下。中釉5月營收為1.89億元，年增124.22%，前一波行情市場追逐台玻等主力軍，中釉漲勢受限，今日一吐怨氣，大漲4%，成為上市玻陶股中唯一收紅的個股。

台玻今日傷勢重，但籌碼面卻不失色！近5交易日外資天天買超，合計超過1.8萬張。大陸玻璃期貨大漲，台玻跟進調漲6月產品價格，使得其6月營收可望續衝，下半年營運有望維持高檔格局，然而台灣疫情影響房市，也間接影響到建材相關業者，即使有外資保證書，投資人依然不太放心，台玻近期股價走弱在5日線下，今日更是跌逾3%，業績無用武之處。

冠軍在5月中旬觸及9.8元底部後撐住，一路反攻到14.6元，然而傳產股熱度降溫，加上疫情使得投資人看多做少，冠軍又由高檔拉回修正至12元。今日受到台玻走勢無力的波及，冠軍跟著走跌3%以上，十足的難兄難弟。

漲勢落後的中釉，挾著5月營收為1.89億元，年增124.22%的優勢，一吐怨氣大漲4%，成為上市玻陶股中唯一收紅的個股。