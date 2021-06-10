敦泰(3545)5月營收在旺季加持下，出貨量放大，月增2.19%、年增加161.15%，續創單月歷史新高，敦泰目前各產品線持續增溫，法人也預期，第二季合併營收有機會達到年成長翻倍、再創單季新高水準。

敦泰5月合併營業收入達19.5億元，隨著傳統旺季逐步來臨，敦泰出貨量持續放大，推升營收月增2.19%，並較去年同期增加161.15%，續創單月歷史新高；敦泰累計今年前五月營收為82.09億元，較去年同期大增78..46%。

就敦泰5月份各產品線來看，IDC、觸控IC、電容式指紋產品出貨皆較4月份走揚，驅動IC則因IDC取代效應持續衰退。

展望未來，敦泰預期，隨著產業需求持續增溫，敦泰整體營運增長可期，法人也預期，敦泰第二季合併營收將有機會達到年成長翻倍，再寫單季新高水準。

敦泰第二季受益於產業需求加溫，各產品線出貨都將維持高檔，特別是OLED Touch，未來幾季都會成長，預計第二季毛利率將維持第一季高檔水準，不會低於第一季，目前敦泰看到整體IDC的供需缺口還是很大。

(時報資訊)