逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，台股16日維持在月、季線上區間震盪，但輪動速度加快，操作上可且戰且走，5月營收主導近期盤面，只要月、季線未破前，投資人可在領先突破4月29日高點的強勢族群裡偏多操作。

類股方面，國碩、碩禾、達能等太陽能族群16日出現補漲走勢，面板雙雄友達、群創股價轉弱，航運類股震幅加大，可見好就收。至於個股方面，本周納入投資組合的擎亞，5月營收達32.28億，年增89.74％，可望再攻。