逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:312021/06/16 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股16日維持在月、季線上區間震盪，但輪動速度加快，操作上可且戰且走，5月營收主導近期盤面，只要月、季線未破前，投資人可在領先突破4月29日高點的強勢族群裡偏多操作。 類股方面，國碩、碩禾、達能等太陽能族群16日出現補漲走勢，面板雙雄友達、群創股價轉弱，航運類股震幅加大，可見好就收。至於個股方面，本周納入投資組合的擎亞，5月營收達32.28億，年增89.74％，可望再攻。 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 #碩禾 #友達 #擎亞 #國碩 #達能 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 17:202021/06/15 財經 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 17:202021/06/15 財經 《基金》陸股復甦重返賽場 「元大滬深300正2」壯大 10:012021/06/15 財經 台股盤中喜見11千金 04:102021/06/16 財經要聞 《光電股》鴻海入股 碩禾吃補漲停 09:442021/06/16 財經 《集中市場》外資續買超百億 台股上望17400點 15:072021/06/15 財經 《其他電子》鴻海入股碩禾 加速電動車電池材料開發 17:402021/06/15 財經 《半導體》營收拚季季高 南茂穩揚 11:432021/06/16 財經 新北市容移代金審查 引入雲端機制 14:392021/06/15 區域情報-新北 福師大學報》如何理解粉絲文化（晏青、侯涵博） 15:302021/06/15 海納百川 《熱門族群》碩禾漲停點火 太陽能族群發燙 11:092021/06/16 財經 財經熱門新聞 國台辦稱上海復星願提供BNT疫苗 永齡基金會回應了 - 財經 萬海、陽明、長榮別賣太早 老手爆這波下船時機 - 財經 友達、群創殺不停沒救了？內行曝殘酷事實 - 財經 恐怖！長榮爆百萬張巨量 散戶上船機會來了？ - 要聞 航運老大爆超狂目標價 專家這1句散戶要聽進去 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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