逐洞賽│證券分析師陳杰瑞

證券分析師陳杰瑞表示，美國聯準會（Fed）主席鮑爾將出席美國會聽證會，且在預備的證詞中提到，美國經濟正在成長，惟在面臨疫情威脅下，近日升高的通膨壓力只是暫時，預期一段時間後將會趨緩。因此，市場擔憂Fed轉鷹的情緒稍稍減緩，美股道瓊指數大漲，激勵台股22日走高。

不過，台股大盤開高走低，終場僅小漲12.57點，收在17075.55點，不僅沒有收復短均線，甚至收盤小破月均線。因此，若台股23日不能收在月均線之上，日KD指標的K值將會跌破50，就過去經驗觀察，K值在50之下，操作難度相當高，股票易跌難漲。若台股大盤月均線失守，則建議投資人空手觀望，避免系統性風險。

個股方面，本周納入投資組合的長榮，長賜輪事件衝擊淡化，大量新船將交付、美國線換約後續漲，即便仍在處置期間，惟買盤不受影響，股價再走高。

選股方面，盤面多頭指標航運股漲跌互見，尤其散裝的裕民股價連續噴出，惟貨運的長榮、萬海最終僅小漲，陽明甚至收黑；空運股及貨運承攬也見到明顯賣壓，故盤面最強的族群也見到調節賣壓，台股人氣退潮，建議投資人應居高思危。