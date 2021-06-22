倫元投顧分析師陳學進表示，台股22日開高走低，終場上漲12.57點，漲幅0.07％，收在17075.55點；櫃買指數則是震盪收下跌0.49點作收，跌幅0.24％，收在207.26點；三大法人進出方面，外資續賣111.37億元，投信轉買2.66億元，自營商續賣12.26億元，惟外資法人於台指期續買395口多單，累計淨空單部位為31072口，心態轉趨謹慎保守。

儘管台灣目前仍受第二波新冠疫情影響，內需活動面臨衝擊，不過，受惠歐美解封行情開跑、報復性消費需求大舉回升，且隨三季電子傳統旺季來臨、蘋果新機拉貨啟動，不論是中央銀行、行政院主計總處、台灣經濟研究院，以及多家外資，均預估今年台灣經濟成長率將上看6～6.8％不等之幅度，整體經濟仍可望持續維持強勁復甦成長力道。

個股方面，本周納入投資組合的裕民，迎旺季需求、BDI指數勁揚，且內外資法人心態仍偏多，惟隨成交量暴增，短線恐有大震盪，短線不建議投資人過度追價，可待量縮價穩之際再行考量。

選股方面，雖當下表現最強之族群，仍落在貨櫃、散裝及鋼鐵等族群身上，惟在市場資金匯集，包括台航、中航、新興、裕民、慧洋-KY、榮運、萬海等，紛紛出現高檔爆量，顯示已隱約出現過熱疑慮，短線將易有劇烈震盪。因此，操作方面，除長榮、陽明仍可續抱外，其餘個股則建議逢高逐步落袋為安；至於電子股方面，欣興、景碩、南電、AES-KY等領漲下，顯見第三季旺季行情可期，且因眾多電子股普遍基期均偏低，可望有輪動上漲機會。