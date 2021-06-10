中保科(9917)智慧防災業務成長，5月合併營收為11.61億元，年成長2.92%，前5月合併營收為58.73億元，年成長5.85%。中保科指出，國人對於災害預防管理與減災管理觀念漸為接受，以及政府法規的規範下，近兩年，智慧防災相關業務呈現穩定成長，公司也看好該業務發展。

中保科表示，智慧城市與智慧建築業務持續推進，針對物業管理市場開發的中保好生活App已在5月底上線，今年預計下載目標約10萬次，服務到700個以上社區。中保科技指出，台灣目前約有4萬個社區，其中使用物業管理App社區僅約佔30~35%，中保好生活App為集團下一代主力產品，是社區物業管理App，管理員與住戶都能使用，已在5月提供手機用戶免費下載。

中保科技透露，去年疫情興起，客戶購買他牌熱顯設備後，有遇到像是無法精準量測體溫、使用情境影響辨識、或是後續維修無人處理等問題，由於全台均有分公司，能即時提供技術服務與維修保養，帶動熱顯監控設備需求，5月詢問度大增。

(時報資訊)