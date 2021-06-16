強化OPP（鄰苯基苯酚）等特用化學下游產業鏈整合，中石化（1314）去年2月宣布以4.65億元收購三晃（1721）的台中大甲廠土地、廠房和設備，惟經過一年多協商，雙方對部分交易條件無法達成共識，合意解除資產買賣契約，公告收購案終止。

中石化表示，由於此案資產尚未點交，收購案破局對雙方的財報損益和營運面不會造成影響，中石化已支付的交易價款1.86億元，三晃將全數退還。至於去年5月宣布投資37.28億元，啟動精細化工廠一期建造工程計畫，目前興建中，朝向高值化方向努力發展的目標不變。

中石化特化品OPP為環己酮下游衍生物，主為阻燃劑，應用在高階光學材料、電子材料、殺菌防腐劑和合成新型樹脂等領域；原希望藉由收購合作，擴大OPP的出海口。如今收購案未能成功，將會建立代工體系，力拚打入日、韓等海外市場。

中石化今年受惠CPL、AN行情攀揚，第一季獲利6.57億元，年成長239倍，EPS0.2元，創近兩年半新高。法人看好上半年CPL、AN都因亞洲歲修潮，供給量減少，加上貨櫃航運量不足，歐美料源吃緊，推升報價維持高峰，第二季獲利表現可望更上層樓。

此外，中石化委託戴德梁行標售高雄亞洲新灣區(簡稱亞灣區)的三塊地，因疫情影響，目前計畫先喊停，將待疫情緩解再重新招標。