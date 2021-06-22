經歷第二季全球科技股稍見休息，台股還遭遇本土疫情爆發，近期歐美雖然陸續解封，但還得留意變種病毒的突襲等，永豐投信提醒投資人第三季聚焦三轉投資策略：留意疫情中的「轉機」、掌握疫後新常態的「轉型」，與政策、利率及投資心態帶來「轉速」提升的投資機會等。市場的回調也讓投資人有機會重新檢視投資部位，調整配置、把握回檔佈局，在疫情控制、流動性充沛、經濟持續修復等因素支撐下，第三季建議鎖定美、中、台等地受惠消費復甦潮挹注的科技及消費產業為利基標的。

聯準會剛剛召開過6月份FOMC利率決策會議，聯邦基金利率目標區間仍維持在0%-0.25%，且每個月1200億美元購債規模未變，利率政策最早轉向時間點可能落在2022年，聯準會上修經濟數據，反應經濟活動已由低迷的情況持續反彈，疫情的影響正在逐步改善，永豐投信指出，利率政策調整預期，改變市場收益需求及偏好，這也反應在第二季底美國科技股相對價值股表現強勁。

相對利率政策的調整，歷經疫情新常態的洗禮，也反應在生活與科技運用轉型需求，永豐投信指出，全球人口經歷一年的封閉期，第三季疫苗全球流通、各地解封後的龐大消費需求釋出、下半年旺季加乘效應，此外，不少科技產品也可望在下半年消費復甦之際帶來新機發表成果等，蘋果通常在第三季發表新機，新技術、新趨勢與新運用值得關注，留意新品轉型需求，再為科技股挹注活水。

台灣於5月中旬爆發本土疫情，造成去年以來多頭氣盛的台股遭逢巨大危機衝擊，疫情尚未完全控制，防疫管控措施對內需服務業、民間消費帶來明顯降溫，不過，中美歐等地解封後帶動出口強勁成長與需求，危機也醞釀轉機。

永豐投信分析，下半年仰賴全球主要經濟體景氣復甦，支撐台灣出口與民間投資穩健，特別像是半導體龍頭廠商國內外供應鏈加深在地投資，電信業加深佈建5G網路，綠能建設也掌握市場轉型需求佈罝設施，航空與航運業趁機提升設備擴增運能等，整體外需與投資動能反倒成為替代性成長動力。

中國疫情逐漸遠離，經濟狀況正逐步常化，永豐投信表示，中國經濟正處於持續向上修復的過程，陸股去年疫情後至今，持續緩漲小回，呈現溫和向上格局，漲勢相對其他市場落後，然政策面觀察，中國貨幣政策中性偏寬鬆、維持整體穩?流動性，主要受惠題材如科技創新、內需消費、綠色發展等主題，第三季有機會帶動陸股轉速提升成為進一步向上成長表現關鍵。

今年7月為中共建黨百周年，兩會對於新一輪五年計畫「十四五規劃」及2034年遠景計畫的推出等，可望持續釋出政策紅利，研判中國中央與地方政策面將持續推出有利於新能源、新技術、新運用等產業新題材發展，例如發改委6月中旬發佈「關於2021年新能源上網電價政策有關事項的通知」，這將促使各地方政策推出扶持性政策，支持中國各地新能源政策發展，實現碳達峰、碳中和目標等。

永豐投信建議，第三季投資佈局鎖定美、中、台股票市場，特別是受惠消費復甦與科技轉型新需求帶動的投資方向為核心投資標的，疫情洗禮後的這一年，金融市場高度重視如：對抗疫情與疫苗發展受惠的新醫療技術、全球高度重視的去碳投資，綠能與新能源標的崛起，對環境社會正向的ESG概念標的持續火熱，疫後生活新常態的轉型新科技運用等。