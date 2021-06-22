台中市近日各地下起豪大雨，各地溪水相當湍急，后里區后豐大橋今天下午3時許發生男子溺水案，橋邊留有一輛機車。據悉，該男子近日心情不好，消防人員正在進行搜救。
報案人表示，下午他行經后豐大橋時，看到一台機車停在橋邊，有一個男子倚靠在欄杆，他車子開過去後瞄了一下照後鏡，發現男子不見了。
據悉，該名40多歲的男子近日心情不好，家屬也已趕到現場。
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