警方查獲朱男及溫男車上的犯案工具。（羅亦晽攝）

溫嫌開槍後，一路往北逃竄，並將作案車輛藏匿在宜蘭縣某處，花蓮警方在宜蘭警方協助下，查獲該車輛。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

刑警大隊副大隊長韓修愛說明槍擊案初步調查結果。（羅亦晽攝）

花蓮吉安鄉22日晚間發生槍擊案，2派人馬疑因嫌隙，在街頭飛車追逐，沒想到28歲的溫姓男子開槍射中20歲的朱姓男子的頭部，由於子彈貫穿朱口腔，傷及腦幹，最後傷重不治，警方隨即逮補9名涉案人，而溫男逃逸5日後，自知難逃法律制裁，27日主通向警方投案，全案將以殺人、槍砲等罪移送法辦。

警方初步調查，朱男與溫男雙方人馬彼此之間早有嫌隙，曾發生過多次口角衝突，22日晚間朱穿著防彈衣和友人在溫男家附近埋伏準備突擊，晚間11點多，見溫駕車外出時尾隨在後，趁機在路上追逐衝撞，企圖攔停並攻擊溫。

據了解，溫男當時載著妻子外出，疑擔心妻子受傷，持槍反擊，一路追逐，最後經過吉興路一段時，溫見朱男車輛打滑，超越並攔下後，拿著手中握有的槍枝，朝駕駛座的朱開槍。

朱男頭部中彈後，鮮血直流，倒在駕駛座上，一度失去呼吸、心跳，在救護人員CPR下，恢復生命跡象，到醫院一度恢復意識，由於貫穿臉部、口腔並傷及腦幹，最後仍傷重不治。而溫在事發當下，在友人協助下，一路開車逃離現場。

警方隨即成立專案小組，沿線拾獲7顆90手槍彈殼外，也在朱男車上查獲一把改造手槍、開山刀、辣椒槍等物，同時動員鷹眼小組一路追緝，23日即查獲相關9名犯嫌到案，以公共危險及聚眾鬥毆等罪嫌著手偵辦。

由於溫嫌開槍後，為逃避警方查緝，一路往北逃竄，並將作案車輛藏匿在宜蘭縣某處，並駕駛先前已準備好的車輛，開往新北市板橋區繼續躲藏。

刑警大隊副大隊長韓修愛指出，在宜蘭縣警局協助下發現溫藏匿的車輛後，以各種方式不斷追緝，溫男面對警方圍層緝捕，自知難逃法律制裁，27日主動投案，警方也他身上起獲作案槍枝，全案以將以殺人、槍砲等罪移送法辦。

由於溫反擊開槍後，隨即逃離現場，韓修愛說，其他犯案動機與相關細節仍正持續爭辦中，至於外傳溫在5月中旬曾遭他人追殺一事，目前也在著手偵辦中，初步了解，當時追殺溫男的一群人，部分和朱男等人同夥，未來也會隨時追蹤，避免2派人馬替彼此報仇。