▲31歲郭嫌遭員警追上後，員警當場起獲安非他命以及吸食器，警方表示，郭嫌已依違反毒品危害防制法移送地檢署偵辦。（中壢警分局提供／蕭靈璽桃園傳真）

中壢一名年近50歲尤姓員警，日前於轄區內發現31歲郭姓男子行跡可疑，便主動上前詢問，未料郭男拔腿狂奔，員警急起直追，過程中郭男更是向前撲摔2次，警方表示，追捕路程不到200公尺即逮捕到案，並當場起獲安非他命及吸食器，全案依法移送。

中壢警分局指出，於上月底時興國派出所2名警員於轄區中巡邏，其中1名年近50歲尤姓員警發現31歲郭姓男子見警巡邏神色慌張，便主動上前詢問，沒想到郭男拔腿就跑，員警也迅速追捕，過程中郭男因過於慌張向前撲摔2次，警方強調，不到200公尺郭男即逮捕到案，辦案過程相當迅速。

員警趕上郭男後詢問郭逃跑原因，郭男滿頭大汗氣喘吁吁表示「你抓我當然要跑啊！」，而警方也當場起獲安非他命以及吸食器，發現郭男有吸毒情事，警方指出，郭男已依違反毒品危害防制法移送地檢署偵辦。

警方表示，員警平日常利用勤餘時間透過進行騎飛輪自主訓練、健身等增強體力，保持良好體能狀態，以保持最佳狀態維護治安，更強調，防疫期間警方維護治安不鬆懈，任何挑戰社會秩序之不法行為，必定嚴辦到底，絕不寬待。

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