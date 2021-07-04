男子疑似從欄杆翻落魚塭。（讀者提供／劉秀芬台南報導）

台南學甲區今天傍晚發生溺水事件，49歲莊男於承租的魚塭作業時，疑似從欄杆翻落魚塭，女友緊急通報友人及119，消防人員到場時，莊男已被友人救起，但已無呼吸心跳，送往佳里奇美醫院搶救，仍宣告不治。

據了解，台南市消防局傍晚5點37接獲報案，莊男不明原因跌落魚塭中，一同工作的女友發現後，連忙打電話向附近莊男陳姓友人求救，同時撥打119報案。

消防隊員5點49分抵達時，莊男已被救起，呈現OHCA，將軍消防分隊緊急送往佳里奇美醫院急救，最後急救無效過世。