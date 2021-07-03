台中火力發電廠工安意外 工人墜35公尺命危

台電台中火力發電廠驚傳工安意外，1名煤倉外包商、中鼎公司的林姓工人，金（3日）上午近10時許、在施作二期棚倉工地安裝支堡連接梁時，從約35公尺高處墜落，當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救宣告不治。

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