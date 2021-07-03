台中火力發電廠工安意外 工人墜35公尺送醫不治 11:232021/07/03 中時 林欣儀 、中時新聞網、 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中火力發電廠驚傳外包工人施工時從高處墜落。(摘自記者爆料網／林欣儀台中傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中火力發電廠工安意外 工人墜35公尺命危 訂閱影音： 中時新聞網 台電台中火力發電廠驚傳工安意外，1名煤倉外包商、中鼎公司的林姓工人，金（3日）上午近10時許、在施作二期棚倉工地安裝支堡連接梁時，從約35公尺高處墜落，當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救宣告不治。 高雄通緝犯疑爬屋頂墜防火巷 4天後飄臭味才發現屍體 #工安意外 #35 #台中電廠 #公尺高 #墜落 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南海堤 驚見近千病媒蚊溫床 04:102021/07/03 地方新聞 武陵繡球花盛開遊客不能來 殘花葬水打造禪意花池 17:112021/07/02 寶島 啦啦隊女神巫苡萱 月存5萬養老金 08:302021/07/03 娛樂 綠島聯外交通全斷 租船應急 04:102021/07/02 地方新聞 才宣告重返《水行俠2》 安柏赫德閃電宣布當媽了 09:072021/07/02 娛樂 PLG》林宜輝帶槍投靠攻城獅 期許下季爭冠 12:102021/07/03 體育 北市工地鋼樑砸死工人 檢警將相驗 14:032021/07/02 社會 改善七股潟湖陸化 台南累計疏濬逾120萬立方公尺 09:552021/07/03 寶島 台中勞動職安突擊檢查 3工地遭停工 04:102021/07/03 地方新聞 板橋驚見霍爾的移動城堡 工務局強拆 04:102021/07/03 地方新聞 全球外儲占比 人民幣再攀高 04:102021/07/02 全球財經 嘉明湖變胖了 兩山屋現預約潮 04:102021/07/03 生活新聞 28歲男徒步上國6「橋聳雲天」 墜20層樓高橋下亡警調查中 09:282021/07/03 社會 社會熱門新聞 阿公打完疫苗會喘 女調監視器驚見看護裸身「騎上去」 - 社會 新竹某校園爆集體霸凌 女學生遭掌摑30下 臉上疑有恐怖血跡 - 社會 女兒玩具聽診器一按發「謎之聲」 媽媽臉綠爸爸笑得不懷好意 - 社會 高雄男開趴60萬罰單霸氣喊「我全出」 惹怒陳其邁下場出爐 - 社會 人妻聽尪的話乖乖獨守眼鏡蛇30分鐘 網：我會先把尪打死 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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