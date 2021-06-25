國1南下70公里邊坡驚見長髮女屍 飄惡臭全身爬滿蛆 13:192021/06/25 中時 蕭靈璽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方接獲通報，指稱國道一號南下70公里處邊坡有一具女屍，已趕赴現場處理，仍待進一步釐清身分與詳情。（翻攝即時路況） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下約70公里處邊坡驚見疑似1具長髮女性遺體，且屍體已發出惡臭，全身爬滿蛆蟲，經清潔人員發現後隨即通報，警方表示，現場評估已死亡多時，並已送往中壢殯儀館等待相驗。 國道驚見女屍，清潔人員於25日上午國道1號南下約70公里處邊坡赫然發現疑似1具長髮女性遺體且發出惡臭，全身爬滿蛆蟲，畫面驚悚，經通報後，警方已到場處理，據了解，女屍可能死亡1周以上，並已送往中壢殯儀館等待相驗，警方表示，已通報桃園地檢署、衛生局，確切死因則仍待後續釐清。 車停芬園彰南路邊傳惡臭 駕駛座驚見男屍暴斃多日 日本自衛隊訓練失誤 迫砲彈飛出演習場幸未釀災 #國1 #公里處 #通報 #邊坡 #女屍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 打疫苗後死亡增14例 52歲洗腎患者突無呼吸心跳 14:452021/06/25 生活 化學槽車撞貨車瞬間「斷頭」 台61線188K南下大打結 08:072021/06/25 社會 台灣獼猴幫抓酒駕犯 他酒後騎車上山抓猴竟摔傷遭逮 11:562021/06/25 社會 控員警誘導簽下9萬罰單 士院判大貨車駕駛敗訴 12:262021/06/25 社會 西濱南下芳苑段兩大車追撞 所幸駕駛僅輕傷 09:142021/06/25 新聞 不收費、不通報、不查處 移民署鼓勵失聯移工篩檢 12:432021/06/25 寶島 不符資格硬要篩檢 台南男爆走咆哮醫護人員 大鬧篩檢現場 14:422021/06/25 社會 落陷阱崁頂黑熊復原良好變胖了 愛登高望遠 13:032021/06/25 寶島 接種猝死達144人 45歲里長撐不到結婚 04:102021/06/24 焦點要聞 社評／警覺美國對中國政策的轉變 04:102021/06/25 焦點新聞 疫情燒進北市府！市長室駐衛警驚傳確診 12:402021/06/25 生活 社會熱門新聞 高速公路超速被攔 他見正妹女警怒轉笑：付的不是罰單是聘金 - 社會 諾魯籍女大生陳屍出租套房 屍體發出惡臭警封鎖現場調查 - 社會 新店10惡煞持刀當街擄走2男 警救出被害人逮6嫌 - 社會 打疫苗餵母乳造成女嬰猝死？解剖結果出爐 - 社會 好意思出遊？頭城掛「宜蘭人都在家」帆布嗆爆：你來幹嘛 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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