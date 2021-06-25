國道1號南下約70公里處邊坡驚見疑似1具長髮女性遺體，且屍體已發出惡臭，全身爬滿蛆蟲，經清潔人員發現後隨即通報，警方表示，現場評估已死亡多時，並已送往中壢殯儀館等待相驗。

國道驚見女屍，清潔人員於25日上午國道1號南下約70公里處邊坡赫然發現疑似1具長髮女性遺體且發出惡臭，全身爬滿蛆蟲，畫面驚悚，經通報後，警方已到場處理，據了解，女屍可能死亡1周以上，並已送往中壢殯儀館等待相驗，警方表示，已通報桃園地檢署、衛生局，確切死因則仍待後續釐清。