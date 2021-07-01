美國一名流浪漢埃文斯（John Louis Evans III）在1977年1月時，將商人愛德華（Edward Nassar）殘忍殺害，事後也坦承犯下綁架、搶劫、敲詐勒索還有殺人等行爲，加上對於犯行毫無悔意，被處以「電椅」極刑。當時見證這場極刑的拉塞爾（Russell F. Canan）在出版的新書中寫道，行刑現場的人肉焦味幾乎讓人無法忍受。

根據《每日星報》報導，埃文斯在14分鐘內被緩慢的電擊致死，這是歷史上最拙劣的處決之一。報導指出，埃文斯在1976年12月到1977年1月，分別在7個州犯下30起持械搶劫、9次綁架和2次敲詐勒索，期間還殘忍殺害了當鋪老闆愛德華（Edward Nassar)），但他聲稱不曾感到懊悔，還威脅陪審團若是不判他死刑，他將會謀殺陪審團每位成員。

最後埃文斯被判處「電椅」極刑，並於1983年4月行刑，當時見證這場極刑的拉塞爾在《Burning at the Wire：The Execution of John Evan》」一書中寫道，埃文斯接受電椅極刑時，全身被繩子固定在電椅上，晚上8時30分，1900伏特的電流第一次通過埃文斯的腿上，並且持續了30秒，現場迸出火光，雙拳握緊的埃文斯，身體瘋狂撞在將他固定的電椅上。

拉塞爾表示，當時只看到灰色的煙霧和火花，從罩在埃文斯頭上的頭套下噴湧而出，「一股強烈的燒肉味以及衣服被燒焦的惡臭，瀰漫著整間的證人室」。不過埃文斯並沒有立即死去，隨即接受了第二次的電極，接著他的頭部和腿部冒出更多的煙，但醫師檢查其生命跡象，發現心臟還在跳動。

拉塞爾見狀，要求典獄長以埃文斯正在遭受殘酷和不尋常的懲罰為由，致電給當時的州長，希望給予寬大處理，但這項請求被拒絕了，8時40分進行第三次30秒的電擊後，時間持續到8時44分，醫師才宣告埃文斯正式死亡。這場極刑一共耗時14分鐘，而埃文斯也是阿拉巴馬州恢復死刑後第一個死於電椅的死囚。