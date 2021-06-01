小編今天（1日）精選5件不可不知的國內外財經大事。法人指出，缺櫃及港口擁堵問題短期內尚未看到緩解，預期將支撐第二季運價走勢呈現上漲，估陽明今年EPS 28.39元、目標價140元；估長榮EPS 28.92元、目標價130元，長榮目標價較低的理由是該公司股本大，目前股價也低於陽明。

【1】陽明、長榮爆賺 法人上修目標價

貨櫃船運市場調高運費動作不斷，國內屬於保守派的法人，31日也上調陽明、長榮的獲利財測，估陽明今年EPS 28.39元、目標價140元；估長榮EPS 28.92元、目標價130元，長榮目標價較低的理由是該公司股本大，目前股價也低於陽明。

【2】新蘋果鏈 台廠六上六下

蘋果近日公布2020年供應鏈名單，出現幾家歡樂幾家愁，其中，台廠新增六家也遭移除六家，新納入雙鴻、康控-KY、GIS-KY、茂林-KY、嘉澤與晶技等，其中就有三家KY公司，另遭移除的有正隆、和碩旗下的復揚科技、TPK-KY在陸子公司京嘉光電、達方、美律以及明翔科技。

【3】十大人氣股 成交值占比44.7％

台股重返萬七大關，航運、鋼鐵、面板及半導體持續成為台股人氣群族，包括長榮、群創、台積電前十大人氣股，成交值高達2,423億元，占大盤高達44.77％，帶動台股「疫」飛沖天。

【4】壽險百億神單 首見連結台股

台股多頭行情，催生國內首張賣破百億元的台股基金保單。元大人壽月配息型類全委投資型保單4月大賣123億元，不僅拿下當月市場投資型保單銷量第一名，更催生新一張百億神單，元大人壽四張連結同檔基金的投資型保單中，以手續費後收、無解約費用的投資型年金最受歡迎，二個月就賣近123億元。

【5】人口老化爆危機 陸開放生三胎

大陸在5月中旬公布第七次人口普查結果，顯示正面臨新生兒數量大幅衰退、人口增速創新低等問題，中共中央政治局31日召開會議釋出兩大重要政策，研擬開放三孩及相關配套，並延遲法定退休年齡。

(中時新聞網)