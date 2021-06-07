台積電(2330)股價開低下壓，壓抑台股早盤走勢。聯電(2303)公布5月營收創單月新高，台積電將在本周四下午公布5月營收，預料也有機會挑戰新高。

美股科技股收高，台積電ADR漲2.3%，但受到台灣位於苗栗的封測廠傳出集體染疫影響，電子股股價承壓；台積電開低1元，盤中跌4元至591元，回測季線592.5元，外資近三天賣超5514張，但上周仍累計買超台積電約9857張。

台積電將於10日公布5月營收，隨著市場需求維持高檔，法人估，台積電5月營收重回1200億元以上，甚至上看1300億元、挑戰新高。

台積電第2季營運估維持高檔，營收估達129-132億美元，平均約季增1.1%，將挑戰續創新高，以1美元兌換新台幣28.4元計算，第2季毛利率估49.5-51.5%，營益率估38.5-40.5%，雙率均較第1季下滑。

聯電ADR漲1.66%，今早股價開高後震盪。外資上周五賣超聯電88380張。

聯電公布5月合併營收達171.89億元，創單月歷史新高，月增4.9%，也較去年同期成長16.6%，主要為持續受惠產能滿載與晶圓代工價格調漲。聯電今年前5月合併營收為806.68億元，年增11.9%，也創同期新高。

聯電先前於法說會預估，第二季晶圓出貨量將較首季成長2%，美元計價之平均銷售價格(ASP)季增3~4%，產能利用率將維持100%，毛利率有機會上看30%；由此推估，聯電本季營收再創新高，本業獲利也將優於第一季。

(時報資訊)