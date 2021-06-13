京元電子爆群聚感染，衛福部和台北榮總醫護團隊合作，連2天針對京元電子約5000位的本國籍員工PCR採檢。衛福部醫福會執行長王必勝昨發文表示，這是我國自疫情以來最大規模的PCR採檢行動，這次的採檢除了對京元電子早日復工有幫助，也提供指揮中心在面對未來需要大量、速度、精準的專案時，有個良好的模式與經驗。

衛福部醫福會執行長王必勝昨在臉書發文表示，連續2天針對京元電子本國籍員工約5000人全面PCR採檢，這是我國自疫情以來最大規模的PCR採檢行動。指揮中心特別安排台北榮總團隊跟京元電子合作，來完成這個不容易的任務。

王必勝指出，採檢部分，由於有先前的經驗，因此在報到方式進行優化後，整體過程相當順暢，兩天下來共花12小時就完成大約5000多人採檢。只是天氣實在是太熱了，醫護人員全副武裝、人人滿頭大汗，真的很辛苦。

王必勝也說，至於檢驗的部份，由於北榮檢驗室先進的設備及相關技術，第一天就檢驗了大概2500個檢體，若從採檢開始起算，團隊在18小時內全部完成檢驗，展現超高效率，相信接下來的檢驗會更順利。

王必勝坦言，這次的採檢除了對京元電子未來早日完全復工有幫助，也提供指揮中心在面對未來需要大量、速度、精準的專案時，有一個良好的模式與經驗。他並感謝北榮團隊的努力，也謝謝京元電子的全力協助。

貼文引起網友討論，「加油，苗栗可以控制下來真的很厲害」、「只花12小時多就完成5000多人的採檢，驚人的效率」、「這就是專業」、「看起來就是一支訓練精良的部隊，正與病毒作戰來保護人民，感動，加油」、「果然必勝」。

京元電子自6/1爆發移工大規模群聚感染，公司緊急做快篩，但頻傳陰轉陽，因此原本11日要再做快篩檢測，但公司改委託北榮團隊為本國籍5000多員工全面做PCR核酸檢測。明天（14日）起，檢測為陰性的員工才能進公司上班。