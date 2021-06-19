台灣一名50多歲男子近期前往澳門，被檢出印度變異株（Delta）。中央流行疫情指揮中心表示，該男今年2月中到5月8日待在印度，來台後進行14天檢疫，曾3次採檢都是陰性。由於男子在澳門檢出Ct值32，且IgM陰性、IgG陽性，研判已經感染1個月，應是在印度染疫，目前指揮中心正設法聯繫本人，進行在台接觸者匡列。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，男子去年2月到今年1月底都待在越南，返台後，又於2月中到5月8日期間前往印度。男子在澳門檢出Ct值32，IgM陰性、IgG陽性，研判非近期感染，加上越南年初還沒有Delta的流行，應是在印度染疫。

羅一鈞表示，男子在台灣期間曾3次採檢陰性，5月8日從印度返台後隔日第一次採檢陰性，後進行14天檢疫，5月22日期滿採檢陰性，後來為了出境需求，6月15日再前往採檢，也檢出陰性，同日從桃園國際機場出發前往澳門，17日接受採檢，無症狀。澳門後也通知表示，男子有Delta的特徵。因男子病毒量低，猜測應是使用部分基因序列比對，來判斷感染什麼病毒株。

對於男子為何採檢多次都沒確診，羅一鈞表示，男子應是屬於陰陰陽陽的階段，此次被澳門檢出，可能是復陽。雖然無法知道在印度何時感染，但感染的時間應已超過1個月。男子對台灣社區的風險不高，但為慎重起見，指揮中心仍在設法聯繫男子本人，也會針對男子在台接觸者進行匡列。