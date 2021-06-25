中央流行疫情指揮中心今（25日）表示，屏東計程車司機群聚案中，有個案的親戚是秘魯返台祖孫，確診病毒基因定序檢出「Delta變異株」。國民黨立委兼黨主席江啟臣呼籲蔡政府，應盡速、全面修正當前的疫苗採購計畫，立即加購2000萬劑莫德納疫苗與二代疫苗，藉此加速台灣完成群體免疫的進程。

江啟臣25日在臉書發文表示，莫德納疫苗已經獲得我國的緊急授權，有採購管道，之前訂購的505萬劑也在陸續到貨，與BNT有代理權問題不同，政府可以立即加購。

莫德納疫苗。（圖／Shutterstock）

光是統計今年五月至今各國採購莫德納疫苗的情況，澳洲、日本、韓國、美國、歐盟等全球各國，都在瘋搶疫苗，各國簽約的疫苗交付日期，普遍落在2021下半年至2022上半年期間，以我國近日5至10萬的日均接種速度來看，只要現在採購，以分批出貨的模式來看，並不會出現疫苗來了，大家都接種完的情況。

國民黨立委兼黨主席 江啟臣。(圖/本報資料照)

江啟臣並指出，從科學研究上，也有兩大優勢：首先，近期已經完成對12-18歲青少年的臨床試驗，顯示保護力接近100%，並正在向美國、加拿大、歐盟、瑞士申請緊急授權，很可能成為繼BNT之後，第二款可以給青少年接種的新冠疫苗。

最後，他強調，在BNT目前尚無法獲得穩定採購管道的當下，政府有責任為125萬青少年添購充足的疫苗，來保護國家未來的希望！其次，莫德納疫苗的一、二劑接種間隔也只要28天，比需8至12週的AZ，更能加速台灣完成群體免疫的進程。