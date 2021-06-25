中央流行疫情指揮中心今（25日）表示，屏東計程車司機群聚案中，有個案的親戚是秘魯返台祖孫，確診病毒基因定序檢出「Delta變異株」。國民黨立委兼黨主席江啟臣呼籲蔡政府，應盡速、全面修正當前的疫苗採購計畫，立即加購2000萬劑莫德納疫苗與二代疫苗，藉此加速台灣完成群體免疫的進程。
江啟臣25日在臉書發文表示，莫德納疫苗已經獲得我國的緊急授權，有採購管道，之前訂購的505萬劑也在陸續到貨，與BNT有代理權問題不同，政府可以立即加購。
光是統計今年五月至今各國採購莫德納疫苗的情況，澳洲、日本、韓國、美國、歐盟等全球各國，都在瘋搶疫苗，各國簽約的疫苗交付日期，普遍落在2021下半年至2022上半年期間，以我國近日5至10萬的日均接種速度來看，只要現在採購，以分批出貨的模式來看，並不會出現疫苗來了，大家都接種完的情況。
江啟臣並指出，從科學研究上，也有兩大優勢：首先，近期已經完成對12-18歲青少年的臨床試驗，顯示保護力接近100%，並正在向美國、加拿大、歐盟、瑞士申請緊急授權，很可能成為繼BNT之後，第二款可以給青少年接種的新冠疫苗。
最後，他強調，在BNT目前尚無法獲得穩定採購管道的當下，政府有責任為125萬青少年添購充足的疫苗，來保護國家未來的希望！其次，莫德納疫苗的一、二劑接種間隔也只要28天，比需8至12週的AZ，更能加速台灣完成群體免疫的進程。
現成管道！超前佈局！ 蔡政府應立刻加購2000萬劑莫德納疫苗！
現成管道！超前佈局！
蔡政府應立刻加購2000萬劑莫德納疫苗！
我要呼籲蔡政府，應盡速、全面修正當前的疫苗採購計畫，立即加購2000萬劑莫德納疫苗，與二代疫苗！
讓國際疫苗總採購數量達到4000萬，確保每一位國民想打國際疫苗，都能打的到！
莫德納疫苗已經獲得我國的緊急授權，有採購管道，之前訂購的505萬劑也在陸續到貨，與BNT有代理權問題不同，政府可以立即加購！
光是統計今年五月至今各國採購莫德納疫苗的情況，澳洲在5/12訂購2500萬劑、日本在5/21訂購5000萬劑、韓國在5/22取得代理權、美國在6/16訂購2億劑、歐盟在6/22，也就是3天前，訂購到1.5億劑。
全球都在瘋搶疫苗，搶購二代疫苗，去年我們錯失機會，明年我們還要坐著等疫苗來嗎？
各國簽約的疫苗交付日期，普遍落在2021下半年至2022上半年期間，以我國近日5至10萬的日均接種速度來看，只要現在採購，以分批出貨的模式來看，並不會出現疫苗來了，大家都接種完的情況。
此外，從科學研究上，也有兩大優勢：首先，近期已經完成對12-18歲青少年的臨床試驗，顯示保護力接近100%，並正在向美國、加拿大、歐盟、瑞士申請緊急授權，很可能成為繼BNT之後，第二款可以給青少年接種的新冠疫苗。
在BNT目前尚無法獲得穩定採購管道的當下，政府有責任為125萬青少年添購充足的疫苗，來保護國家未來的希望！其次，莫德納疫苗的一、二劑接種間隔也只要28天，比需8至12週的AZ，更能加速台灣完成群體免疫的進程。
未來，當台灣完成群體免疫的接種計畫，剩餘的疫苗，我們也呼籲，政府必須要捐贈給疫情嚴重且缺乏疫苗的國家，把日本、美國和立陶宛的恩情，一棒一棒的傳下去，實踐作為國際社會一份子的責任。由江啟臣發佈於 2021年6月25日 星期五
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