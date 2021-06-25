行政院長蘇貞昌今召開政院防疫會議，聽取疫情指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲、醫福會王必勝執行長的疫情報告，針對近期北農爆發群聚感染事件，蘇貞昌指示指揮中心與農委會多與地方政府協調配合。此外，日本政府今宣布將追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣，蘇貞昌代表台灣民眾對日本政府表達感謝。

針對日本外務大臣茂木敏充今天表示，將追加提供100萬劑AZ疫苗給台灣，行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌除代表台灣民眾表達對日本政府感謝之意，也感謝外交團隊的努力。

美國政府日前捐贈台灣的莫德納疫苗，也將於本月底完成檢驗，蘇貞昌請指揮中心和地方政府規畫好配送和新增類別的造冊，有效率地讓下一波擴大施打對象迅速完成疫苗接種。

對於近日有許多醫療院所反應，美日疫苗殘劑處置困擾，蘇貞昌在會中也請指揮中心與各縣市政府討論使用原則，並於下午指揮中心記者會中公布。

另外，近來部分國家都發生Delta病毒株迅速傳播的事件，甚至有許多已經解封的國家又遭遇到第二波疫情，指揮中心建議將列為高風險國家的入境者，採取更嚴格的隔離措施，入境後即送往集中檢疫所。

蘇貞昌表示，無論是面對哪一種變種病毒株，確實做好隔離檢疫和個人防疫措施，才是圍堵疫情擴散之道，已請各部會嚴陣以待。