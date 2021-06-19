台塑六輕廠區的台塑、南亞、台化及台塑石化等四大公司與旗下轉投資子公司，18日進行最後一天1674位員工的新冠肺炎普篩，結果全部陰性。台塑麥寮管理部表示，六輕廠區員工四天來，共計1萬1911人接受普篩，結果全數陰性，並結束六輕廠區的普篩作業，讓台塑廠區的員工，近四天來的忐忑不安心情，終於如釋重負。

近四天來，台塑、南亞、台化及台塑石化等四大公司與旗下轉投資子公司員工普篩人數，分別為15日3329人、16日3385位，及17日3523人，及18日1674人，共計1萬1911人，接受普篩，篩檢結果，都是陰性。

台塑麥寮管理部協理蔡建樑表示，感謝縣府協助六輕與長庚體系醫護人員快速布建普篩站，現場共設有10條採檢線，每人約1分鐘可採檢完成，前三天每天採檢3000人次以上。

至於廠區外的六輕協力廠（含外包商）員工普篩，17日起由台大醫療體系結合其他醫療院所，為六輕外包廠商進行快篩，以確保人員健康及工作環境安全。