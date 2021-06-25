中華職棒力拚29日復賽，各隊陸續進行抗原快篩檢測，樂天桃猿在聯新國際醫院安排下，25日一、二軍隊職員共118人分別在桃園棒球場及嘉義進行採檢，檢測結果全數陰性。

一軍教練、選手及職員總計72位在桃園棒球場進行篩檢，領隊浦韋青表示，一切都依據中職聯盟申請復賽程序作準備，謝謝聯新國際醫院協助，出動採檢車以及專業的採檢人員讓流程進行非常順利，球團目前都在為未來復賽作準備以及演練，防疫是長期抗戰，一刻不能鬆懈。

快篩過程中，「鄉長」陳禹勳似乎完全不怕測量棒插孔的痛楚，還瞪大眼耍寶似的完成快篩，但也有像蘇俊璋、賴鴻誠等選手在接受快篩時感覺表情就很猙獰，由於聯新醫院在儀器以及快篩步驟都相當專業，整體快篩過程迅速而且流暢。

近日桃園地區陰雨綿綿，今日也不例外，不過球隊仍把握時間調整狀況，隨時為復賽作準備，總教練曾豪駒說：「目前投打的狀況都還不錯，分流練習也必須增加一些實戰的感覺，全隊都在為復賽作最好的準備，迎接復賽！」